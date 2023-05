Real Madrid : Carlo Ancelotti veut recruter un nouveau 9

La suite après cette publicité

Cette saison encore, Karim Benzema a tenté de porter l’attaque du Real Madrid comme il le pouvait. Mais du haut de ses 35 ans, alors qu’il n’y aucune autre alternative ou presque sur le banc, le Français a connu quelques soucis physiques. De quoi forcément impacter les résultats sportifs et pointer du doigt la direction madrilène qui n’a pas recruter d’attaquants lors des deux derniers mercato.

De son côté, Carlo Ancelotti n’avait pas semblé non plus vouloir recruter une doublure à KB9. Mais avec cette fin de saison, le technicien italien s’est rendu compte que cela devenait nécessaire. En conférence de presse, il a confirmé la volonté du club de recruter un nouveau 9. «Un nouveau numéro 9 ? Nous sommes là-dessus. On voit. On va travailler pour améliorer l’effectif. Parler de noms ne me semble pas juste. Joselu ? J’aime Joselu, comme les autres attaquants. J’aime Aspas, Morata… Pour parler des Espagnols. Habituellement, vous aimez l’attaquant qui marque des buts.»

