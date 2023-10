Independiente : Carlos Tevez s’alarme contre l’illettrisme de ses joueurs

La suite après cette publicité

Officiellement nommé entraîneur du club d’Independiente en Argentine, en août dernier, l’ancien joueur de Manchester City et de Manchester United, Carlos Tevez a décidé de s’impliquer totalement dans son nouveau rôle. S’il est bien évidemment chargé des compositions, de la tactique et de la gestion du groupe, comme tous les coachs au monde, il veut également que ses joueurs soient dans des conditions optimales en dehors des pelouses. Alors que l’Argentine affiche un taux d’analphabétisme de 2% chez les adultes, le jeune entraîneur veut proposer des cours à ses joueurs qui en ont besoin :

«Trois des garçons que nous avons dans l’équipe aujourd’hui m’ont dit qu’ils ne savaient ni faire des additions ni faire des soustractions… alors qu’ils jouent en première division. Ça, c’est la pauvreté. On peut apporter de la nourriture à un garçon, on peut l’aider pour beaucoup de choses, mais étudier est primordial… il faut qu’il sache se défendre, qu’il sache lire et comprendre ce qu’il signe. Nous montons un projet avec le club pour leur fournir un professeur afin qu’après les entraînements, ils puissent étudier pendant deux heures», a-t-il alors déclaré dans une récente entrevue.