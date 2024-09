Ronald Koeman allume le choix saoudien de Steven Bergwijn

Parti en fin de mercato saoudien du côté d’Al-Ittihad, l’ancien ailier de l’Ajax Amsterdam, Steven Bergwijn s’est mis en difficulté vis-à-vis de sa sélection. Le joueur qui compte 35 capes pour 8 buts avec les Oranjes a vu Ronald Koeman lui fermer les portes de l’équipe nationale.

«Bergwijn est parti en Arabie Saoudite à l’âge de 26 ans, il est évident que cela n’a rien à voir avec une ambition sportive. Son histoire avec l’équipe nationale est terminée. Si vous avez 26 ans, votre ambition la plus importante doit être sportive et non financière. Il aurait pu rester à l’Ajax, non ? Je suis sûr qu’ils l’ont bien payé aussi» a ainsi lâché l’ancien coach du FC Barcelone.