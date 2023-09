PSG : Al Arabi touche enfin au but pour Marco Verratti !

L’aventure de Marco Verratti au Paris Saint-Germain arrive bientôt à son terme. Arrivé en 2012 en provenance du club de Pescara, sa ville natale, le milieu de terrain est pourtant un des membres fondateurs du PSG version QSI. Malgré cela, l’Italien n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale française après une dernière saison très mitigée. Le joueur de 30 ans désormais est d’ailleurs poussé vers la sortie par la direction du club parisien qui souhaite s’en débarrasser depuis un petit moment déjà.

L’arrivée de Luis Enrique a en effet été fatale à Marco Verratti. Connu pour ses frasques en dehors du terrain, l’international italien (55 sélections) n’a pas été reçu à bras ouverts par son nouvel entraîneur qui lui a rapidement signifié qu’il n’était pas le bienvenu connaissant son hygiène de vie. Mais alors que les plus grosses écuries européennes cherchaient à se renforcer lors du dernier mercato estival, le PSG n’a pas reçu beaucoup d’offres pour Marco Verratti. Sauf une venant émanant d’Al Arabi au Qatar.

Marco Verratti a dit oui

Si le milieu de terrain a longtemps espéré qu’un club européen de premier plan se positionne sur lui, le temps a finalement mis un stop définitif à cette possibilité avec la fermeture du mercato estival dans les plus grands championnats d’Europe. Mais ce n’était que partie remise puisque depuis, le PSG est tombé d’accord avec le club d’Al-Arabi pour le transfert de Marco Verratti, comme nous vous l’avons révélé dernièrement. Et il se pourrait bien que ce dossier soit arrivé dans sa dernière phase alors que l’Italien semble plus proche que jamais du Qatar.

Après les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG se prépare à faire peau neuve avec celui de Marco Verratti qui se rapproche inexorablement. Le club qatari a d’ailleurs accepté toutes les demandes de l’international italien qui a accepté de son côté le salaire proposé par son futur employeur (situé en toute vraisemblance entre 18 et 20 millions d’euros par an). Le milieu de terrain va d’ailleurs se rendre au Qatar dans les prochains jours pour passer sa visite médicale avec Al Arabi avant de s’engager avec cette dernière. L’histoire d’amour entre le PSG et Petit Hibou est sur le point de se terminer !