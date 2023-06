Kylian Mbappé prépare son installation à Madrid

La suite après cette publicité

Ce vendredi pourrait marquer un tournant dans le dossier Mbappé. Comme indiqué hier par la presse madrilène, une réunion au sommet doit se tenir aujourd’hui entre le clan Mbappé et la direction qatarie du Paris Saint-Germain. Tous les scénarios sont possibles, mais une chose est sûre : le PSG veut enfin être fixé.

Kylian Mbappé honorera-t-il sa dernière année de contrat ? Acceptera-t-il de quitter Paris dès cet été pour que son club puisse toucher une indemnité de transfert ? Personne n’a encore la réponse, mais le Real Madrid se tient prêt à agir en fonction de ce qui se dira à l’issue de ce rendez-vous capital.

Mbappé cherche une maison luxueuse

En Espagne, la story postée par Mbappé hier soir sur son compte Instagram (le calendrier du PSG en L1 pour la saison 2023/2024) est déjà sujette à de multiples interprétations. Info ou intox ? Passé maître dans les messages implicites destinés à enflammer les médias, Mbappé a la main. Mais selon Defensa Central, le joueur préparerait déjà son aventure madrilène. Le média pro Madrid assure que deux agences immobilières de luxe ont été chargées de trouver le futur nid douillet du numéro 7 parisien.

Le Bondynois aurait même fixé plusieurs exigences. Sa maison madrilène devra être très spacieuse, avoir au moins 8 chambres et posséder une salle de soin complète avec sauna et SPA. Une piscine intérieure et une autre en extérieur seraient également demandées. Sans oublier un très grand garage. Mais ce à quoi tiendrait le plus Mbappé serait de pouvoir disposer d’un terrain de basketball et d’un terrain de foot. Enfin, Mbappé aurait demandé à ce que sa maison soit entourée d’un maximum de végétation afin d’être à l’abri des regards indiscrets.