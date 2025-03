Chelsea fonce sur Bellingham, Manchester City veut jouer un sale coup au Real Madrid

Chelsea veut la sensation Bellingham

Chelsea adore les jeunes pépites… pour les prêter par la suite. Reste à savoir si ce sera également le cas avec Jobe Bellingham, le frère de Jude. Véritable sensation à Sunderland, le milieu offensif est promis à un grand club. Son départ l’été prochain est une certitude, reste à savoir où. La concurrence est féroce : Arsenal, Manchester United et deux cadors allemands sont sur les rangs. Selon The Sun, Chelsea est sous le charme du joueur de 19 ans qui est évalué 20 millions d’euros. Toutefois, Jobe Bellingham a un désir : que son futur club joue la Ligue des Champions. Quatrièmes de Premier League, les hommes de Maresca bataillent pour obtenir un billet pour la saison prochaine.

Manchester City rentre dans la danse pour Florian Wirtz

Florian Wirtz est probablement l’un des jeunes joueurs les plus courtisés de la planète football. Le maître à jouer du Bayer Leverkusen était déjà courtisé par les plus grands l’été dernier. Mais comme son coach Xabi Alonso, il a fait le choix de rester au Bayer pour jouer la Ligue des Champions. Il sera difficile pour le club allemand de le retenir cet été. Le Bayern Munich et le Real Madrid sont les deux clubs qui rêvent de s’offrir le crack l’été prochain. Mais rien n’est joué puisque comme révélé par Mundo Deportivo, Manchester City est aussi dans le coup. La direction mancunienne a même déjà commencé à négocier avec le joueur, une réunion a eu lieu loin des projecteurs afin de trouver un accord.

Grosses tensions à Manchester United

Manchester United a accroché Arsenal, score nul 1-1. Le Manchester Evening News se demande ce lundi matin que serait Manchester United sans Bruno Fernandes. Le Portugais a inscrit un coup franc complètement dingue mis en avant par le Daily Mail. Il fallait au moins ce point du nul pour calmer les ardeurs des supporters qui ont manifesté par milliers avant le coup d’envoi contre Sir Jim Ratcliffe et la famille Glazers. Une marche a été organisée vers 15 heures, en portant des vêtements noirs pour symboliser la mort du club. Plus de 5 000 personnes ont pris part à cette marche selon les autorités. Manchester United est 14ème de Premier League.