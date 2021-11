EdF : Karim Benzema heureux de former un beau duo avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La doublette offensive de l'équipe de France a bien brillé face au Kazakhstan samedi soir (8-0) : si Karim Benzema a signé un doublé en seconde période, il a vu son compère en attaque Kylian Mbappé claquer un triplé en 26 minutes lors du premier acte avant de conclure sa brillante performance par un super hat-trick en fin de rencontre dans son antre du Parc des Princes. Une combinaison gagnante pour Didier Deschamps, mais également pour les principaux concernés, qui semblent avoir bien pris leurs marques sur le terrain.

après la victoire synonyme de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'attaquant du Real Madrid est revenu sur son association avec son homologue du Paris Saint-Germain : «On (Mbappé et lui, nldr) a tenté, et je disais lors des matches précédents qu'il y aurait un moment où ça allait rentrer. On a prouvé qu'on pouvait jouer à deux et être à la fois collectifs et décisifs.» A un an du prochain Mondial, les deux buteurs ont encore quelques trêves internationales à passer pour perfectionneur leur entente et tenter le back-to-back des Bleus après le sacre en 2018.