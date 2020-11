Le Real Madrid s'est trouvé un surprenant serial buteur, le plan B de Ronald Koeman et du Barça

Rodrygo devant Messi

En Espagne, les débuts fracassants de Rodrygo en Ligue des Champions font les gros titres du journal As. En terme de précocité, le Brésilien de 19 ans a des statistiques extraordinaires. En neuf matchs, il compile déjà 6 buts et trois passes décisives. Des chiffres impressionnants, puisqu'il est même en avance sur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, et Robert Lewandowski, et au même niveau qu'un Karim Benzema qui en était également à 6 buts avec l'OL, mais avec un temps de jeu plus important. Seul Raul est devant lui, en 9 rencontres, il avait déjà marqué à 7 reprises avec le Real Madrid.

Koeman fait confiance aux jeunes

Toujours de l'autre côté des Pyrénées, Ronald Koeman va poursuivre son plan B. Selon Sport, ce dernier se tournerait vers les jeunes joueurs de son effectif. Il avait commencé à le faire déjà contre l'Atlético, le week-end dernier, mais avait subi une défaite (1-0). Il a renouvelé l'expérience en Ligue des Champions, contre le Dinamo Kiev, et cette fois, cela a été un franc succès (4-0). Les jeunes, et les joueurs qui jouaient peu, ont gagné la confiance du coach, affirme le journal. Koeman serait rassuré de pouvoir utiliser son effectif, dans toute sa profondeur, et devrait récompenser ceux qui ont montré qu'ils avaient le niveau, notamment dans les prochains matchs de Ligue des Champions, puisque le FC Barcelone est déjà qualifié.

Bielsa a vu rouge

Du côté de l'Angleterre, Marcelo Bielsa fait les gros titres, après une sortie médiatique concernant le retour des fans dans les stades. Le coach de Leeds United s'est insurgé des inégalités entre les clubs anglais à ce sujet. Car seuls dix clubs auront le droit de recevoir leurs fans, mais les dix autres équipes de Premier League, dont Leeds et les deux Manchester n'auront le droit d'accueillir personne. Une décision que regrette Marcelo Bielsa, rapporte le Daily Express. Cela fait aussi la Une du Daily Mirror qui explique que pour l'ancien coach de l'OM, cela ne peut être juste que si tous les supporters peuvent revenir au stade, ou qu'aucun n'y est autorisé...