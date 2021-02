Barça : Ousmane Dembélé encense le PSG

Mardi soir, Ousmane Dembélé fera partie des joueurs que les défenseurs parisiens devront surveiller de près. L'ailier tricolore enchaîne les bonnes prestations avec l'écurie catalane, et a même fêté son 100e match sous la tunique blaugrana. L'occasion d'en dire un peu plus sur ce choc qui se profile à l'horizon.

« Il y aura une ambiance de revanche. Les médias aident aussi à ajouter de la vie autour de cette rencontre. Nous, on sait que ça sera un match compliqué, on connaît le PSG, c'est le finaliste de la dernière Ligue des Champions et il fait partie des favoris pour le titre cette saison », a expliqué l'ancien du Stade Rennais dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Voilà qui est clair.