Le choix du nouveau capitaine des Bleus fait les gros titres, Karim Benzema dans l’œil du cyclone

Mbappé fait l’unanimité

En France, une annonce importante pour l’équipe de France fait les gros titres ! Ce matin, le journal L’Équipe nous offre une superbe Une et cette info déterminante : «Capitaine Mbappé» ! Et oui, ça y est Didier Deschamps a tranché pour le nouveau capitaine des Bleus, après la retraite internationale d’Hugo Lloris. «Le sélectionneur a choisi Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus». Cela fait aussi la couverture du Figaro Sport qui explique que «Deschamps a tranché, Mbappé sera le nouveau capitaine des Bleus». Et cela fait aussi parler dans la presse quotidienne régionale comme dans les pages intérieures de La Provence qui rapporte que le joueur du PSG était «en balance avec Antoine Griezmann, mais finalement c’est le Parisien qui a été choisi par Deschamps.» Même chose pour Le Progrès qui estime pour sa part que le capitanat des Bleus est «au centre des débats» et va donner le ton pour les années à venir en équipe de France et sous l’ère Deschamps !

Madrid réclame un remplaçant à Benzema

En Espagne, le Clàsico fait encore les gros titres de la presse ibérique. Et c’est notamment la défaite du Real Madrid qui fait couler beaucoup d’encre car comme le placarde Marca ce matin : «Madrid explose» ! «Le but refusé à Asensio au Camp Nou multiplie les plaintes et, ajoute du grain à moudre dans l’affaire Negreira, le message se durcit côté madrilène. Ils se retrouveront dans deux semaines», en demi-finale de Coupe du Roi. Mais ce qui fait débat côté merengue comme l’indique AS sur sa Une et dans ses pages intérieures, c’est le cas Benzema. Pour le quotidien madrilène, «Benzema, c’est 15 buts de moins qu’en 2021-2022. Le 9 ne peut pas attendre. Le Clàsico sans relief de Benzema relance le débat au sein du club sur la nécessité d’un recrutement estival. La saison dernière, il avait marqué 15 buts de plus à ce stade de la saison. Le plan ? Un attaquant de transition est recherché jusqu’en 2024, date à laquelle la direction madrilène optera pour Haaland ou Mbappé.»

Coup dur pour Rashford et l’Angleterre

En Angleterre, les Three Lions connaissent un sacré coup dur avec le forfait de Marcus Rashford en vue des qualifications pour l’Euro 2024 contre l’Italie jeudi, et l’Ukraine dimanche. Comme l’indique le Daily Express sur sa Une «Rashford est écarté» ! «Southgate perd son attaquant pour deux matches de qualification à l’Euro.» Et cela fait aussi les gros titres du Daily Mail qui estime que c’est «un coup dur pour l’Angleterre», alors que le Daily Star indique que c’est un «atterrissage brutal», avec un petit jeu de mot dans le titre avec le nom de l’attaquant de Manchester United.