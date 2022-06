PSG : Florentino Pérez ouvre déjà la porte à Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est encore le sujet préféré des journalistes et chroniqueurs espagnols. Présent sur le plateau d'El Chiringuito, Florentino Pérez s'est longuement exprimé sur la décision du Français de prolonger au Paris Saint Germain, affirmant que certain de ses proches n'étaient pas satisfait du choix de KM7 : «je pense que sa mère voulait qu'il vienne au Real Madrid parce que c'était son rêve quand il était petit. On m'a dit que sa mère était désolée.»

Est-ce que cet affront empêchera le Real Madrid de revenir à la charge pour le champion du monde 2018 lorsque celui-ci arrivera à l'expiration de son contrat ? Rien n'est moins sur : «impossible dans trois ans ? Dans trois ans, nous serons tous chauves ? Mais s'il change... » Comprenez, "on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve". Malgré tout ce qui se dit, le train pour le Real Madrid pourrait donc finalement repasser pour Kylian Mbappé.