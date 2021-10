Incidents Lens-Lille : un supporter du LOSC condamné

Une nouvelle sanction est tombée. Un supporter lillois de 27 ans, interpellé après les incidents survenus lors du match Lens-Lille en mi-septembre, a été condamné ce lundi à huit mois de prison avec sursis pour avoir lancé un siège depuis les tribunes et blessé un CRS à la jambe, comme l'a annoncé l'AFP. La peine a été assortie d'une interdiction de stade pour les matches du LOSC et toutes les rencontres au stade Bollaert-Delelis de Lens pendant 18 mois ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros à verser au CRS blessé, qui avait été évacué et avait reçu une interruption de travail de 7 jours.

«Je ne pensais pas blesser quelqu'un, je ne voyais pas devant moi. J'ai fait une erreur stupide», a déclaré le prévenu. Plusieurs enquêtes ont également été ouvertes après les incidents survenus samedi lors du derby entre Lens et Lille en Ligue 1 (1-0), dont une pour provocation à la haine et exhibition de signes racistes ou xénophobes et une autre pour exhibition sexuelle, a annoncé ce mercredi le parquet. À noter que la commission de discipline de la LFP avait sanctionné le RC Lens d'un huis clos à titre conservatoire pendant au moins deux matches.