Lens-Lille : les premières sanctions sont tombées

L’image de la Ligue 1 en avait pris un sacré coup lors de l’envahissement du terrain pendant le choc entre Nice et l’Olympique de Marseille. Des incidents qui avaient été suivis de sanctions largement contestées et qualifiées de clémentes. Eh bien quelques semaines plus tard, la LFP a de nouveau eu à gérer un envahissement de terrain.

Cette fois, la scène s’est déroulée lors du derby du Nord entre Lens et Lille. À la pause, certains supporters des Sang-et-Or ont envahi le terrain par aller en découdre avec leurs homologues lillois qu’ils ont accusés d’avoir jeté des projectiles en direction d’une tribune lensoise.

Si tout est rentré dans l’ordre après une interruption de 45 minutes, permettant ainsi aux hommes de Franck Haise de remporter la rencontre (1-0), la LFP avait annoncé que la commission de discipline allait tout de même se réunir exceptionnellement ce lundi. Et les premières sanctions ont été prononcées.

Communiqué de la LFP :

«6ème journée de Ligue 1 Uber Eats : RC Lens – LOSC Lille du 18 septembre 2021

Au regard des graves débordements et incidents intervenus au cours de la rencontre RC Lens – LOSC Lille (6ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire les deux mesures suivantes :