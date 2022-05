Côte d'Ivoire : Jean-Louis Gasset nommé sélectionneur

«Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Monsieur Yacine Idriss Diallo a rendu public le nom du nouveau Sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, ce vendredi 20 mai 2022 au siège de la FIF. Il s'agit du technicien français Jean-Louis GASSET. Son adjoint est l'ancien international ivoirien, Faé Emerse,» peut-on lire dans le communiqué publié par la FIF ce vendredi. Le technicien français de 68 ans était libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux l'été dernier.

Le 16 novembre dernier, la Côte d'Ivoire perdait la "finale" du groupe D des éliminatoires du Mondial 2022 face au Cameroun (1-0). Résultat, une deuxième place et pas de barrages pour les Éléphants, qui n'iront pas au Qatar en fin d'année. Pour ne rien arranger, cette année la Côte d'Ivoire est sortie au stade des huitièmes de finale de la CAN, éliminée aux tirs au but par l'Egypte le 26 janvier dernier. Selon Canal + Sport Afrique, Jean-Louis Gasset a un contrat d’un an avec une option pour une année supplémentaire si les Éléphants atteignent les demi-finales de la CAN 2023, organisée... en Côte d'Ivoire.