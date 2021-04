LdC : la réaction à chaud de Jürgen Klopp

La suite après cette publicité

Liverpool a déçu face au Real Madrid mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, avec une défaite 3-1 sur la pelouse espagnole. Interrogé sur RMC à l'issue de la rencontre, Jürgen Klopp a pointé du doigt ce qui n'a pas fonctionné.

« Effectivement c'est le miroir de notre saison. On a rarement aussi mal joué qu'en première mi-temps. On a perdu trop de ballons vite. Dans le foot, il y a beaucoup d'erreurs donc c'est normal mais il faut perdre le ballon dans les bons endroits et on n'a pas réussi à le faire. Le Real a récupéré le ballon dans des zones qui leur ont donné de gros avantages. On a couru après le ballon et on a fait des erreurs. Ce sont des choses qui arrivent, c'est le football. Perdre 3-1 à l'aller n'est pas un avantage contre le Real Madrid, mais nous essaierons de revenir au match retour ».