Ligue 1 : Rennes vient à bout de Montpellier après un match fou

Il y avait comme un comme un air d'Europe qui flottait sur la Mosson ce vendredi soir, en ouverture de la 26ème journée de Ligue 1. Déjà parce que le Montpellier Hérault SC et le Stade Rennais FC espèrent finir dans le wagon des places européennes en fin de saison. Mais aussi et surtout parce que les deux formations se sont livrées une bataille rythmée, riche en occasions et en intensité en terres héraultaises, dont les Bretons sont finalement sortis vainqueurs (4-2) au terme d'un match un peu fou.

D'entrée, à l'issue d'une longue phase de possession rennaise, Martin Terrier a catapulté un centre d'Hamari Traoré au fond des filets d'un Jonas Omlin abandonné par sa défense (0-1, 8e). Le latéral droit breton a récidivé quelques instants après en adressant un centre en retrait idéal à Benjamin Bourigeaud pour le break (0-2, 15e). Comme pour annoncer la couleur de cette partie plaisante. Mais aussi de quoi jeter un véritable coup de froid sur la Mosson, qui s'est réveillée aussi vite qu'elle s'est endormie quand Ambroise Oyongo a réduit l'écart d'une belle reprise de volée (1-2, 19e). D'autant plus que Germain est passé proche de recoller au score dans la foulée (22e).

Laborde, évidemment

Les Héraultais ont poussé et ont logiquement été récompensés en égalisant grâce à une bicyclette aussi farfelue que somptueuse signée Elye Wahi (2-2, 41e), et ce alors que la tête de Nayef Aguerd venait de frôler le cadre montpelliérain. Pour le plus grand bonheur des spectateurs et des téléspectateurs, cette partie est repartie sur les mêmes bases après la pause. Fauché par Thuler, Terrier a obtenu un penalty transformé sans trembler par Gaëtan Laborde pour son retour à la Mosson (2-3, 52e). Cruel scénario pour les locaux, qui ont quelque peu baissé le pied et ne se sont que peu montrés dangereux par la suite, si ce n'est sur une belle ouverture de Téji Savanier obligeant Alfred Gomis à sortir loin de sa cage devant Wahi (66e), ou encore sur une ultime tentative du buteur montpelliérain (90e+3)

Pressant très hauts, avec l'envie de distancer leur adversaire du soir à 6 points, les Rennais se sont mis à l'abri au terme d'une nouvelle action d'école entre Bourigeaud et Lovro Majer, nouveau buteur du soir (2-4, 84e). L'addition aurait même être plus salée sans Omlin (59e, 61e, 90e+2), qui a vu la VAR conduire M. Delerue à annuler un penalty sifflé injustement (89e). Grâce à cette belle victoire du SRFC, la première loin du Roazhon Park depuis le 5 décembre dernier, et de ses deux serial buteurs que sont Terrier et Laborde (13 buts chacun, deuxièmes au classement derrière Wissam Ben Yedder), le club entraîné par Bruno Genesio met la pression sur l'OGC Nice et l'OM pour la Ligue des champions. Montpellier enchaîne une 5ème défaite sur ses six derniers matchs et voit l'Europe s'éloigner.