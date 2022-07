La Salernitana fonce sur Neal Maupay

Après avoir dépensé pas moins de 25 millions d'euros durant ce mercato estival, la Salernitana n'a pas fini de se renforcer. Après s'être maintenu à la dernière journée de Serie A la saison passée, le club de Salerne semble prêt à proposer de grosses sommes pour s'attirer des joueurs de calibre supérieur.

Et selon les informations de The Athletic, les Grenats auraient l'attaquant français de Brighton Neal Maupay dans leur viseur et auraient déjà transmis une offre de 15 millions de livres sterling (soit 17,6 M€). Un petit profit pour les Seagulls, qui s'étaient offert le Frenchie pour 14 M€ en provenance de Brentford. Brighton pourrait néanmoins laisser à l'auteur de 26 buts en Premier League depuis son arrivée en 2019 une porte de sortie étant donné sa situation contractuelle, lui qui peut partir libre l'été prochain.