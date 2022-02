La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le dix-huitième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Pas de surprise en tête puisque Robert Lewandowski reste le large leader de ce classement. Avec un nouveau doublé contre Greuther Fürth (4-1), l'attaquant polonais se rapproche doucement mais sûrement de la barre des 30 réalisations. Ainsi, il facture pas moins de 28 buts en 23 matches cette saison et reste sur des standards similaires à la saison passée.

Son poursuivant le plus proche est aussi un pensionnaire de Bundesliga puisqu'il s'agit de Patrik Schick. Comme un poisson dans l'eau avec le Bayer Leverkusen, le Tchèque a certes connu la défaite ce vendredi contre Mayence (3-2) mais il a de nouveau marqué. Une nouvelle réalisation qui porte désormais son total à 20 buts en 20 matches. C'est un peu mieux que Deniz Undav qui complète le podium. Avec l'Union Saint-Gilloise, il n'a pas marqué lors de la victoire 3-0 contre Charleroi et perd donc une place au classement. Son bilan reste très intéressant avec 20 buts en 28 matches.

Mohamed Salah de retour

Au pied du podium, on retrouve Ciro Immobile avec 19 buts en 21 matches. Le buteur transalpin n'a pas marqué ce week-end contre l'Udinese avec la Lazio (1-1). Ce dernier devance d'une courte tête le Suisse Michael Frey. L'ancien Lillois dispose de 19 buts en 27 matches après son but avec Antwerp lors de la défaite 2-1 contre Malines. Juste derrière à la sixième place, Darwin Núñez prend place. Le buteur uruguayen n'a pas marqué lors du match nul 2-2 de Benfica contre Boavista. Conséquence, il reste bloqué à 18 buts en 18 matches.

C'est un tout petit peu mieux que le septième qui est Karim Benzema. L'attaquant français du Real Madrid a brillé contre le Deportivo Alavés avec un nouveau pion qui lui permet de compter désormais 18 buts en 22 matches. Muet avec la Juventus contre le Torino (1-1) lors du derby vendredi, Dušan Vlahovic marque le pas. Le buteur serbe reste toutefois sur un haut niveau de performance puisqu'il a inscrit 18 réalisations en 24 matches de Serie A. Mohamed Salah suit le rythme avec 17 buts en 23 matches. De nouveau buteur pour la première fois depuis la CAN, l'Égyptien a été décisif lors de la victoire 3-1 de Liverpool contre Norwich City.

Enfin, Erling Braut Haaland arrive à la dixième place avec 16 buts en 14 matches. Blessé, le Norvégien reste quand même dans le top 10 alors qu'il a manqué déjà neuf matches de Bundesliga. Une performance impressionnante. Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) échoue à la onzième place avec 16 buts en 19 matches. Derrière, on retrouve Anthony Modeste (Cologne), Luis Diaz (Porto/Liverpool), Paul Onuachu (Genk), Nikola Storm (Malines) et Jordan Siebatcheu (Young Boys) tous crédités de 15 réalisations. Enfin, Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Wissam Ben Yedder (Monaco), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Ricardo Horta (Braga), Jelle Vossen (Zulte Waregem) et Arthur Cabral (FC Bâle/Fiorentina) suivent avec 14 buts inscrits.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 28 buts en 23 matches (1991 minutes)

2) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 20 buts en 20 matches (1569 minutes)

3) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 20 buts en 28 matches (2450 minutes)

4) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 19 buts en 21 matches (1816 minutes)

5) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 19 buts en 27 matches (2005 minutes)

6) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 18 buts en 18 matches (1308 minutes)

7) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 18 buts en 22 matches (1800 minutes)

8) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 18 buts en 24 matches (2115 minutes)

9) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 17 buts en 23 matches (1995 minutes)

10) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 16 buts en 14 matches (1145 minutes)