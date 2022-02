La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le dix-septième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme toujours depuis un long moment, c'est Robert Lewandowski qui trône fièrement en tête. Encore une fois, l'attaquant polonais s'est illustré ce week-end avec un doublé. Cependant, cela n'a pas suffi pour vaincre Bochum et le Bayern Munich a pris le bouillon (4-2). Sur le plan individuel, cela reste exceptionnel pour Robert Lewandowski qui comptabilise 26 buts en 22 matches.

Derrière le joueur de Bundesliga, on retrouve l'Allemand Deniz Undav. Le joueur prêté par Brighton à l'Union Saint-Gilloise n'a pas trouvé la faille hier lors d'une défaite 1-0 contre Saint-Trond et reste bloqué à 20 buts en 27 matches. Enfin, le podium est complété par Patrik Schick. Le buteur tchèque du Bayer Leverkusen continue sa saison prolifique et se rapproche de la barre tant espérée des 20 réalisations. De nouveau efficace en fin de match contre le VfB Stuttgart lors d'une victoire 4-2, il se retrouve désormais crédité de 19 buts en 19 matches.

Darwin Núñez et Sébastien Haller s'offrent une folle remontée

Au pied du podium, on retrouve Ciro Immobile qui continue d'empiler les réalisations avec la Lazio. En transformant un penalty lors d'une victoire 3-0 contre Bologne, il affiche 19 buts en 21 matches. La belle remontée est à mettre au crédit de Darwin Núñez qui est cinquième avec 18 réalisations en 18 rencontres. Le joueur de Benfica a marqué contre Tondela (victoire 3-1) avant d'inscrire un doublé contre Santa Clara (2-1). Muet contre l'Atalanta (1-1), Dušan Vlahovic descend à la sixième place. Le joueur de la Juventus reste néanmoins sur de hauts standards avec 18 buts en 23 matches.

C'est un peu mieux que Michael Frey qui est septième et n'a pas joué contre Seraing ce vendredi (victoire 1-0 d'Antwerp). En huitième position, on a Karim Benzema avec 17 buts en 21 matches qui revient doucement mais sûrement de blessure. Il n'a pas joué ce samedi contre Villarreal (0-0). Erling Braut Haaland occupe de son côté la neuvième place avec 16 buts en 14 matches. Le Norvégien qui est toujours sur le flanc ne peut logiquement pas améliorer ses statistiques qui sont impressionnantes. Enfin, la dixième place revient à Sébastien Haller et ses 16 buts en 19 matches. Auteur d'un triplé hier contre Twente (5-0), il s'offre une belle remontée.

Mohamed Salah (Liverpool) échoue à la onzième place, car il a marqué ses 16 buts en 22 matches. Il a donc eu plus de temps de jeu que Sébastien Haller. Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Wissam Ben Yedder (Monaco), Anthony Modeste (Cologne), Luis Diaz (Porto/Liverpool), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Jordan Siebatcheu (Young Boys), Paul Onuachu (Genk), Jelle Vossen (Zulte Waregem), Nikola Storm (Malines) et Arthur Cabral (FC Bâle/Fiorentina) suivent avec 14 buts inscrits. Avec 13 réalisations, Guus Til (Feyenoord), Raul de Tomas (Espanyol), Shamar Nicholson (Charleroi/Spartak Moscou), Assan Ceesay (Zürich), Zinho Gano (Zulte Waregem), Ricardo Horta (Braga), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise) et Gamid Agalarov (Ufa) sont un peu plus loin.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 26 buts en 22 matches (1901 minutes)

2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 20 buts en 27 matches (2366 minutes)

3) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 19 buts en 19 matches (1520 minutes)

4) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 19 buts en 21 matches (1816 minutes)

5) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 18 buts en 18 matches (1308 minutes)

6) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 18 buts en 23 matches (2041 minutes)

7) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 18 buts en 26 matches (1915 minutes)

8) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 17 buts en 21 matches (1710 minutes)

9) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 16 buts en 14 matches (1145 minutes)

10) Sébastien Haller (27 ans/Ajax Amsterdam/Côte d'Ivoire) - 16 buts en 19 matches (1603 minutes)