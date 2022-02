La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le seizième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme à chaque fois, c'est Robert Lewandowski qui trône en tête du classement. Encore buteur contre le RB Leipzig, le buteur polonais a encore fait parler son talent lors d'une victoire 3-2. Ainsi, le joueur du Bayern Munich comptabilise pas moins de 24 buts en 21 matches de Bundesliga.

Disposant d'une belle avance, il voit toutefois l'Allemand Denis Undav - acheté par Brighton puis resté en prêt à l'Union Saint-Gilloise jusqu'à la fin de la saison - revenir en trombes. Auteur d'un doublé samedi dernier lors d'une victoire 2-0 contre Antwerp, il affiche désormais 20 buts en 26 matches et s'offre une jolie remontée. Le podium est complété par Patrik Schick. Large vainqueur du Borussia Dortmund avec le Bayer Leverkusen (5-2), le Tchèque n'a toutefois pas trouvé le chemin des filets et reste crédité de 18 buts en 18 matches.

Ciro Immobile et Dušan Vlahovic carburent

La remontée se poursuit pour Ciro Immobile qui maintient une bonne forme avec un nouveau but lors de la victoire 3-0 contre la Fiorentina. Le buteur transalpin compte 18 buts en 20 matches. Cinquième, Dušan Vlahovic a lui aussi trouvé la faille contre l'Hellas Vérone lors d'une victoire 2-0. Le buteur serbe maintient de hauts standards avec 18 buts en 22 matches. Tout aussi efficace, mais avec quatre rencontres de plus à son compteur, l'ancien Lillois Michael Frey arrive au sixième rang et reste sur quatre matches de rang sans marquer.

Absent hier lors de la victoire 1-0 du Real Madrid contre Grenade, Karim Benzema descend à la septième place. Il compte toujours un bon bilan de 17 buts en 21 matches. Blessé, Erling Braut Haaland n'a pas pris part au naufrage du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen (5-2) et affiche toujours 16 buts en 14 matches. La neuvième place revient à Mohamed Salah défait hier par le Sénégal en finale de la CAN (0-0, 4-2 aux TAB). L'ailier égyptien va prochainement reprendre en Premier League en Liverpool.

Enfin, Darwin Núñez arrive au dixième rang avec 15 buts en 16 matches. Le buteur uruguayen joue ce soir contre Tondela avec l'idée d'améliorer encore ses statistiques. Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Wissam Ben Yedder (Monaco), Anthony Modeste (Cologne), Luis Diaz (Porto/Liverpool), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Jelle Vossen (Zulte Waregem), Nikola Storm (Malines) et Arthur Cabral (FC Bâle/Fiorentina) suivent avec 14 buts inscrits. Avec 13 réalisations, Sébastien Haller (Ajax Amsterdam), Guus Til (Feyenoord), Shamar Nicholson (Charleroi/Spartak Moscou), Jordan Siebatcheu (Young Boys), Paul Onuachu (Genk), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise) et Gamid Agalarov (Ufa) sont un peu plus loin.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 24 buts en 21 matches (1811 minutes)

2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 20 buts en 26 matches (2276 minutes)

3) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 18 buts en 18 matches (1430 minutes)

4) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 18 buts en 20 matches (1726 minutes)

5) Dušan Vlahovic (21 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 18 buts en 22 matches (1951 minutes)

6) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 18 buts en 26 matches (1915 minutes)

7) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 17 buts en 21 matches (1710 minutes)

8) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 16 buts en 14 matches (1145 minutes)

9) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 16 buts en 20 matches (1784 minutes)

10) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 15 buts en 16 matches (1148 minutes)