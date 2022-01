La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le quinzième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme toujours, pas de changement en tête puisque Robert Lewandowski conserve sa première place. Pour autant, l'attaquant polonais n'a pas dégainé ce dimanche contre le Hertha Berlin. Pas en réussite malgré le succès 4-1 de son équipe, il n'a pas su trouver le chemin des filets contre la Vieille Dame. Ainsi, il affiche un bilan de 23 buts en 20 matches de Bundesliga.

Autre pensionnaire du championnat allemand, Patrik Schick arrive au deuxième rang. Fêtant aujourd'hui ses 26 ans, le buteur tchèque n'a pas trouvé la faille contre Augsbourg malgré une victoire (5-1) du Bayer Leverkusen. Ses statistiques restent néanmoins de très hautes qualités avec pas moins de 18 buts en 17 matches. Le podium est ainsi complété par Michael Frey. L'ancien Lillois s'amuse du côté d'Antwerp cette saison. Contre Oostende vendredi, le buteur suisse a de nouveau trouvé la voie du but lors d'une victoire 2-1. Ainsi, il grimpe au classement et affiche 18 réalisations en 22 rencontres.

Erling Braut Haaland remonte

Auteur d'une saison démentielle avec la surprenante équipe de l'Union Saint-Gilloise qui mène la danse en Belgique (9 points d'avance sur Bruges), Deniz Undav a inscrit un doublé en milieu de semaine contre Seraing United (4-0). En revanche, il n'a pas marqué lors de la victoire 2-1 contre Genk. Quatrième au classement, l'attaquant allemand compte 18 buts en 23 matches. C'est un peu mieux que Ciro Immobile qui arrive au cinquième rang. Le buteur italien a été accroché par l'Atalanta avec la Lazio (0-0) et n'a pas su marquer le moindre but. Rien de grave, avec 17 réalisations en 19 rencontres, sa saison reste très solide.

En sixième position, Karim Benzema conserve un incroyable ratio avec 17 buts en 21 matches. Pourtant, sa blessure contre Elche hier (2-2) - où il n'a pas marqué - risque de l'handicaper pendant quelques semaines et devrait le faire reculer au classement. Septième, Dušan Vlahovic dispose des mêmes statistiques, mais a disputé plus de minutes. Face au Genoa lundi dernier, il a marqué lors de la victoire 6-0 de la Viola. Par contre, il n'a pas trouvé la faille contre Cagliari (1-1) ce week-end. En huitième position, on retrouve Erling Braut Haaland qui continue de grappiller avec un nouveau pion inscrit contre Hoffenheim. Il affiche désormais 16 buts en 14 matches.

Actuellement à la CAN 2021 avec l'Égypte, Mohamed Salah n'a pas joué en Premier League avec Liverpool et redescend au neuvième rang avec 16 buts en 20 matches. Enfin, la dixième place revient fort logiquement à Darwin Núñez qui a fait parler son efficacité contre Arouca (2-0). Un nouveau but qui lui permet de compter pas moins de 15 buts en 16 matches cette saison. Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Luis Diaz (Porto), Artem Dovbyk (Dnipro-1), et Arthur Cabral (FC Bâle) suivent avec 14 buts inscrits. Avec 13 réalisations, Shamar Nicholson (Charleroi/Spartak Moscou), Paul Onuachu (Genk), Anthony Modeste (Cologne), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise), Jelle Vossen (Zulte Waregem), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Gamid Agalarov (Ufa) sont un peu plus loin.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 23 buts en 20 matches (1721 minutes)

2) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 18 buts en 17 matches (1349 minutes)

3) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 18 buts en 22 matches (1686 minutes)

4) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 18 buts en 23 matches (2014 minutes)

5) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 17 buts en 19 matches (1636 minutes)

6) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 17 buts en 21 matches (1710 minutes)

7) Dušan Vlahovic (21 ans/Fiorentina/Serbie) - 17 buts en 21 matches (1861 minutes)

8) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 16 buts en 14 matches (1145 minutes)

9) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 16 buts en 20 matches (1784 minutes)

10) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 15 buts en 16 matches (1148 minutes)