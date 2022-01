La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le quatorzième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. L'eau mouille, le feu brûle, Robert Lewandowski marque des buts, cela est en train de devenir une sacrée récurrence. Le buteur polonais trône une nouvelle fois en tête de ce classement après une nouvelle performance solide contre le FC Cologne. Auteur d'un triplé lors d'une victoire 4-0, le voici désormais doté d'un incroyable bilan de 23 buts en 19 matches.

Un avantage assez solide sur la concurrence qui est reléguée à cinq longueurs. Ainsi, Patrik Schick arrive en deuxième position. Le buteur tchèque du Bayer Leverkusen comptabilise 18 buts en 16 matches et sort d'une nouvelle grosse prestation contre le Borussia Mönchengladbach (victoire 2-1). Auteur d'une nouvelle réalisation, il effectue une saison XXL. Le podium est complété par Ciro Immobile. Le buteur transalpin de Lazio remonte de manière impressionnante et confirme sa bonne forme. Toujours au top, le buteur de la Lazio reste sur un doublé contre la Salernitana (3-0) qui lui permet désormais de facturer pas moins de 17 buts en 18 matches.

Erling Braut Haaland pour la remontée folle

Quatrième, Karim Benzema suit, mais n'a pas marqué en Liga cette semaine. L'attaquant français qui compte 17 buts en 20 matches de championnat a marqué en Supercoupe un but contre le FC Barcelone (3-2 après-prolongations) puis un autre contre Bilbao (2-0). Cela ne change rien au classement, mais sa bonne forme est maintenue. Michael Frey suit juste derrière à la cinquième place avec 17 buts en 21 matches. Il met fin à une longue disette grâce à un doublé lors de la victoire 3-0 contre Charleroi. La sixième place revient à Dušan Vlahovic qui joue ce soir à 20h45 contre le Genoa. Le buteur serbe aura ainsi l'occasion d'améliorer son bilan qui est pour le moment assez élevé avec 16 buts en 20 matches.

A la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte, Mohamed Salah glisse à la septième place. Ne pouvant pas améliorer ses statistiques avec Liverpool pendant encore un petit moment, l'ailier de 29 ans reste bloqué à 16 buts en 20 matches. Huitième, Deniz Undav aurait pu se retrouver plus haut, mais le match entre l'Union Saint-Gilloise et Seraing n'est pas allé à son terme pour cause de brouillard. Buteur alors que le score était de 2-0, il est donc de nouveau bloqué à 16 buts en 21 matches. La neuvième place revient à Erling Braut Haaland. Contre Fribourg (5-1), l'attaquant norvégien a fait fort avec un nouveau doublé qui lui permet de comptabiliser 15 buts en 13 matches. Malgré une grosse blessure à la fin de l'automne, il fait fort en figurant parmi les meilleurs.

Enfin, la dixième place revient à Darwin Nunez dont le nouveau but contre Moreirense (1-1) lui permet de grimper de justesse à la 10e place avec 14 buts en 15 matches. Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Artem Dovbyk (Dnipro-1), et Arthur Cabral (FC Bâle) suivent avec également 14 buts inscrits. Avec 13 réalisations, Luis Diaz (Porto), Shamar Nicholson (Charleroi/Spartak Moscou) et Gamid Agalarov (Ufa) échouent de peu pour intégrer ce top 10. C'est un peu mieux que Giovanni Simeone (Hellas), Anthony Modeste (Cologne), Vinicius Junior (Real Madrid), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise), Jelle Vossen (Zulte Waregem), Aleksandar Pešić (Fatih Karagümrük), Paul Onuachu (Genk), Wissam Ben Yedder (Monaco), Jonathan David (Lille) et Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) qui comptent 12 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 23 buts en 19 matches (1631 minutes)

2) Patrik Schick (25 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 18 buts en 16 matches (1279 minutes)

3) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 17 buts en 18 matches (1546 minutes)

4) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 17 buts en 20 matches (1652 minutes)

5) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 17 buts en 21 matches (1604 minutes)

6) Dušan Vlahovic (21 ans/Fiorentina/Serbie) - 16 buts en 20 matches (1771 minutes)

7) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 16 buts en 20 matches (1784 minutes)

8) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 16 buts en 21 matches (1834 minutes)

9) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 15 buts en 13 matches (1082 minutes)

10) Darwin Nunez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 14 buts en 15 matches (1073 minutes)