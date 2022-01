La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le treizième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Pour ce grand retour, c'est encore Robert Lewandowski qui reste en tête. Le buteur polonais a certes perdu 2-1 avec le Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach, mais sa nouvelle réalisation améliore ses statistiques. Désormais, il compte 20 buts en 18 matches de Bundesliga. Il est le premier à atteindre ce cap et creuse un peu plus l'écart avec la concurrence.

Derrière, Patrik Schick se retrouve trois longueurs plus loin. L'attaquant tchèque du Bayer Leverkusen a repris la compétition de bonne manière contre l'Union Berlin (2-2). De nouveau buteur, il compte désormais 17 réalisations en 15 matches de championnats. Un ratio impressionnant qui lui permet de devancer Karim Benzema. Le Français n'a certes pas marqué contre Getafe (1-0), mais il reste sur un éclatant doublé contre Valence (4-1). Désormais, l'ancien Lyonnais comptabilise 17 buts en 15 matches et s'offre une incroyable remontée.

La remontée de Ciro Immobile

Au pied du podium, on retrouve Dušan Vlahovic qui compte 16 buts en 20 matches et qui a perdu 4-0 aujourd'hui contre le Torino. Cinquième, Mohamed Salah s'établit dans le top 5 avec un nouveau but contre Chelsea (2-2) et il est derrière le Serbe car il a disputé 13 minutes de plus que lui. L'ailier de Liverpool qui compte 16 buts en 20 matches est néanmoins parti à la CAN et manquera les prochaines rencontres de Premier League. Deniz Undav, le buteur allemand de l'Union Saint-Gilloise reste de son côté bloqué à 16 réalisations en 21 matches.

À la septième place, on retrouve Ciro Immobile buteur contre Empoli (3-3) et lors de la défaite contre l'Inter Milan (2-1). Le buteur transalpin fait la bonne opération et comptabilise pas moins de 15 buts en 17 matches. La huitième position est détenue par Michael Frey. Le buteur suisse d'Antwerp marque le pas depuis quelques journées et redescend au classement petit à petit. Désormais, il détient un bilan de 15 buts en 20 matches. C'est un peu mieux que Karim Adeyemi et ses 14 buts en 17 matches avec Salzbourg. Le buteur allemand est en trêve hivernale.

Une situation que vit aussi Artem Dovbyk le buteur du Dnipro-1. L'Ukrainien est dixième avec 14 buts en 17 matches. Arthur Cabral échoue à la onzième place avec également 14 buts inscrits. Avec 13 réalisations, Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Darwin Nunez (Benfica), Luis Diaz (Porto), Shamar Nicholson (Charleroi/Spartak Moscou) et Gamid Agalarov (Ufa) échouent de peu pour intégrer ce top 10. C'est un peu mieux que Giovanni Simeone (Hellas), Anthony Modeste (Cologne), Vinicius Junior (Real Madrid), Jelle Vossen (Zulte Waregem), Paul Onuachu (Genk), Jonathan David (Lille) et Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) qui comptent 12 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 20 buts en 18 matches (1541 minutes)

2) Patrik Schick (25 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 17 buts en 15 matches (1189 minutes)

3) Karim Benzema (31 ans/Real Madrid/France) - 17 buts en 15 matches (1456 minutes)

4) Dušan Vlahovic (21 ans/Fiorentina/Serbie) - 16 buts en 20 matches (1771 minutes)

5) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 16 buts en 20 matches (1784 minutes)

6) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 16 buts en 21 matches (1834 minutes)

7) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 15 buts en 17 matches (1456 minutes)

8) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 15 buts en 20 matches (1538 minutes)

9) Karim Adeyemi (19 ans/Salzbourg/Allemagne) - 14 buts en 17 matches (1197 minutes)

10) Artem Dovbyk (24 ans/Dnipro-1/Ukraine) - 14 buts en 17 matches (1509 minutes)