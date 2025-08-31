L’OM prête Faris Moumbagna à la Cremonese

N’entrant plus dans les plans de Roberto De Zerbi et barré par la concurrence du côté de l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna (25 ans) va finalement poursuivre sa progression en Italie et plus précisément sous les couleurs de la Cremonese.

Le club olympien a, en effet, officialisé en ce jour le prêt avec option d’achat (estimée à 7 millions d’euros) de l’attaquant camerounais. «Bonne chance Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais est prêté avec option d’achat à l’US Cremonese», précise le communiqué de l’OM.