L’OM prête Faris Moumbagna à la Cremonese

Par Jordan Pardon - Josué Cassé
1 min.
Faris Moumbagna avec l'OM @Maxppp

N’entrant plus dans les plans de Roberto De Zerbi et barré par la concurrence du côté de l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna (25 ans) va finalement poursuivre sa progression en Italie et plus précisément sous les couleurs de la Cremonese.

Olympique de Marseille
Bonne chance 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐮𝐦𝐛𝐚𝐠𝐧𝐚 🤝

L’attaquant 🇨🇲 est prêté avec option d’achat à l’US Cremonese.
Le club olympien a, en effet, officialisé en ce jour le prêt avec option d’achat (estimée à 7 millions d’euros) de l’attaquant camerounais. «Bonne chance Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais est prêté avec option d’achat à l’US Cremonese», précise le communiqué de l’OM.

