Ligue 1
L’OM prête Faris Moumbagna à la Cremonese
1 min.
@Maxppp
N’entrant plus dans les plans de Roberto De Zerbi et barré par la concurrence du côté de l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna (25 ans) va finalement poursuivre sa progression en Italie et plus précisément sous les couleurs de la Cremonese.
La suite après cette publicité
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 12:00 Voir sur X
Le club olympien a, en effet, officialisé en ce jour le prêt avec option d’achat (estimée à 7 millions d’euros) de l’attaquant camerounais. «Bonne chance Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais est prêté avec option d’achat à l’US Cremonese», précise le communiqué de l’OM.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Une destination italienne se précise pour Adrien Rabiot, Hansi Flick met fin au feuilleton Fermin Lopez
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer