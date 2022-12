Chelsea : les joueurs de Vasco da Gama font déjà leurs adieux à Andrey

Alors qu’il n’a jamais été aussi proche de s’engager avec Chelsea selon les dernières rumeurs, Andrey Santos (18 ans) s’est rendu au centre d’entraînement de son équipe du Vasco da Gama, ce jeudi. Et ses coéquipiers n’ont pas manqué de lui faire ses adieux et de le montrer sur les réseaux sociaux. L’ailier Gabriel Pec a plaisanté sur la situation en attachant Andrey avec une corde sur la pelouse avec le commentaire suivant: «Il va rester avec nous». L’attaquant Figueiredo a, quant à lui, posté une photo avec la chanson «Pourquoi es-tu parti mon frère ?» de MC Roger, accompagné du message «Que Dieu bénisse ce gamin. Bonne chance dans ta nouvelle aventure. Je t’aime mon ami». Le jeune milieu Marlon Gomes, à son tour, a publié une vidéo avec des images de lui avec Andrey. Les deux se connaissent depuis le centre de formation de Vasco, en écrivant : «Tu vas me manquer, mon ami»

Pour celles et ceux qui s’interrogeaient encore sur un départ du jeune prodige brésilien, il ne fait plus de doutes qu’Andrey Santos devrait bien s’envoler pour l’Angleterre afin de passer sa visite médicale et signer son contrat, finalisant ainsi les derniers détails de la transaction entre les deux clubs. Le natif de Rio de Janeiro portera bien la tunique bleue du club londonien au cours de l’année 2023.

