OL : la story cinglante de John Textor contre Jean-Pierre Rivière de Nice

Les weekends se suivent et se ressemblent pour l’Olympique Lyonnais. Si les victoires commencent à s’enchaîner, c’est aussi le cas des recours déposés à la LFP par leurs adversaires au sujet du transfert hivernal de Thiago Almada. Après Reims, Paris, Brest ou encore Toulouse, Nice a aussi décidé d’emboîter le pas. En effet, depuis l’arrivée de Thiago Almada sous la forme d’un prêt gratuit en provenance de Botafogo, autre club de la galaxie Eagle, Lyon fait face à de nombreuses réserves déposées par ses adversaires pour dénoncer ce transfert. Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL, avait affirmé à ce sujet : «En fait, désormais, il y a comme un tuto "comment déposer une réserve contre Almada", je trouve ça un peu triste».

Et quelques minutes après le coup de sifflet final, John Textor s’est exprimé sur les réseaux sociaux : « Jean-Pierre Rivère est au moins un homme honnête, qui a avoué sa collusion honteuse contre l’OL. Encore quelque chose qui divise, à l’heure où notre championnat a besoin d’unité. Le football, un jeu qui se joue sur le terrain ! Allez l’OL ! », était-il écrit dans la story publiée sur le compte Instagram du président américain de l’OL. Pour rappel, un deal qui a pourtant été validé par la DNCG et la LFP et qui ne souffre donc d’aucune contestation.