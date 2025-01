Belgique : Rudi Garcia a fait un premier choix fort

Rudi Garcia a donc été nommé à la tête de la sélection belge. Une nouvelle expérience intéressante pour celui qui a entraîné le Napoli, AL-Nassr, l’Olympique Lyonnais et Marseille. Et selon The Athletic, le manager français de 60 ans va confirmer un premier choix fort. Selon le média anglophone, des sources proches de Garcia ont indiqué que le nouvel homme fort des Diables Rouges veut rappeler Thibaut Courtois en sélection.

Pour rappel, le portier du Real Madrid avait déclaré en août dernier qu’il ne rejouerait plus avec l’équipe nationale tant que Domenico Tedesco en serait le sélectionneur. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti s’est d’ailleurs dit favorable à un retour de son gardien avec les Diables Rouges : «Courtois ? S’il veut retourner en sélection avec le changement de sélectionneur, il n’y a aucun problème. Ils discuteront ensemble.»