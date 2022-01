JT Foot Mercato : la tension est à son comble au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Frenkie de Jong fait part de son agacement au Barça

Seul buteur de la partie qui opposait le FC Barcelone au Deportivo Alavés ce dimanche soir, Frenkie de Jong a régulièrement été associé à des rumeurs de départ ces derniers temps, tout en étant la cible de la presse locale. Le Néerlandais a fait part de son agacement au regard de la situation : «Je me sens bien. Mais maintenant, parce que je marque, les gens disent que je joue bien. Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas bien les matchs. Je peux m'améliorer, mais je ne suis pas un désastre» a-t-il déclaré. C'est dit, le milieu de terrain tape du point sur le table, même après une victoire. Son coéquipier Jordi Alba a fait de même après la rencontre.

Xavi liste ses indésirables pour le mercato hivernal

Selon le quotidien Sport, sept noms font partie de la liste noire établie par Xavi, des joueurs qui pourraient faire leur valises d'ici la fin du mois et de cette période de mercato. Deux français font partie de cette liste, Samuel Umtiti et Clément Lenglet, considérés comme largement dispensables. Remplaçant de Marc-André Ter Stegen, le portier Brésilien Neto pourrait aussi connaître un nouveau club, tout comme certains joueurs issus du centre de formation, Alejandro Balde, Riqui Puig et Óscar Mingueza. A un échelon inférieur, Kays Ruiz, ancien joueur du PSG, est lui aussi poussé dehors.

Luis Henrique fait de la résistance à l'OM

Arrivé à l'été 2020 en provenance de Botafogo contre environ 8 M€, Luis Henrique peine à démontrer tout son potentiel. Si son nom a été associé à Santos, il n'est pas question d'un départ pour l'intéressé selon nos informations. Malgré un temps de jeu irrégulier, le joueur de 20 ans est déterminé à réussir sur la Cannebière. Ça tombe bien, le coach Sampaoli compte sur lui et est persuadé que le moment venu, l'ailier brésilien explosera aux yeux du monde.