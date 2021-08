Le Barça doit 52 M€ à Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone accumule les déboires et c'est loin d'être terminé. Le mandat de Josep Bartomeu a laissé un champ de ruine derrière lui. Les histoires d'espionnage de certains membres du club par la direction, les tensions avec Lionel Messi et le reste de l'effectif, les mauvais résultats et une situation économique catastrophique. Comme d'autres entreprises dans le monde, des efforts ont été demandés aux joueurs afin qu'ils baissent leur salaire le temps de la pandémie.

Ces accords étaient différents selon les clubs. En novembre dernier, le Barça a lui opté pour un remboursement total des salaires manquants en lissant les versements sur les trois années suivantes. Messi semblait alors pouvoir signer une prolongation de contrat, même avec des émoluments réduits. Seulement, étouffés financièrement par la crise, les Culés ont du se résoudre à laisser partir la Pulga libre de tout contrat, qui s'en est allée au PSG.

Le Barça doit toujours à Messi une partie de ses salaires

Pendant que l'Argentin fait sa rentrée avec sa nouvelle équipe, on apprend par l'intermédiaire de Sport que les Blaugranas doivent encore 52 M€ à leur ancien numéro 10... La faute à ces accords de report de salaires toujours en vigueur, même si un joueur décide de quitter le Barça entre temps. Une somme gigantesque dont les Catalans vont devoir s'affranchir et qu'ils ont déjà prévu de payer en plusieurs échéances d'ici la fin de l'année 2021, puis en 2022.

Les conditions de ces paiements sont encore en train d'être négociées par les avocats des deux parties, seulement Lionel Messi n'est évidemment pas le seul dans ce cas. Tous les joueurs de l'effectif ont conclu un accord avec la direction et même si les autres sommes sont inférieures à ces fameux 52 M€, cela reste des charges supplémentaires à assumer sur les prochains mois. Décidément, il ne fait pas bon d'être président du FC Barcelone en ce moment.