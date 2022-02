Le FC Barcelone place déjà 3 joueurs sur la liste des transferts

La suite après cette publicité

La refonte de l'effectif du Barça ne va pas s'arrêter là. Depuis la venue de Xavi déjà, le début de lifting a été opéré. Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont débarqué cet hiver. Sergio Aguëro a dû mettre fin à sa carrière pour un problème cardiaque et Philippe Coutinho a été envoyé en prêt du côté d'Aston Villa. Alex Collado et Inaki Pena sont également partis en prêt, respectivement à Grenade et Galatasaray mais ça reste plus de l'ordre de l'anecdotique, alors que Yusuf Demir a été renvoyé au Rapid Vienne afin de ne pas payer de transfert définitif.

Au terme d'un bras de fer, qui n'est en réalité pas terminé, le club catalan n'a pas réussi à se débarrasser d'Ousmane Dembélé, qui arrive lui en fin de contrat à la fin de la saison. Tout porte à croire qu'il vit ses derniers mois à Barcelone. À défaut de rapporter une indemnité de transfert, le Français libérera de la place dans la masse salariale mais il faut aussi de l'argent frais pour financer les futures opérations. C'est là qu'il faut bien choisir les joueurs à mettre sur le marché.

Depay, De Jong et Braithwaite sur le départ

La venue de Xavi a impulsé un nouveau mouvement. Le Barça semble mieux anticiper les événements. Pour le prochain mercato, les Culés ont même déjà ciblé les éléments qu'ils souhaitaient voir partir l'été prochain. Selon Sport, trois attaquants sont sur la sellette. Il s'agit de Memphis Depay, Luuk de Jong et Martin Braithwaite. Le poste n'est pas choisi au hasard car avec les arrivées de Torres, Traoré et Aubameyang, ils sont désormais 8 pour les trois postes offensifs. Il faut faire de la place dans le but de signer Erling Haaland, la priorité des priorités, comme le rappelle une nouvelle fois Mundo Deportivo aujourd'hui. Le Barça rêve d'une attaque Fati-Haaland-Torres.

L'identité des trois invités au départ n'a pas vraiment de quoi surprendre. Le Danois n'est qu'une solution de secours en plus d'être victime d'une longue blessure. Il n'a disputé que 238 minutes cette saison. De Jong n'est lui que prêté avec option d'achat par le Séville FC et malgré quelques buts inscrits en janvier, le Néerlandais ne sera pas conservé, d'autant qu'il était déjà question d'un départ cet hiver. Enfin pour l'ancien Lyonnais la donne est différente. Sous contrat jusqu'en 2023, il pourrait rapporter gros au Barça, lui qui a bien débuté sous ses nouvelles couleurs, avant de se blesser. En plus de ne pas être un véritable 9, il semble de plus en plus condamné à un départ l'été prochain.