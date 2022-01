FC Barcelone : et si Memphis Depay était sacrifié ?

Tout va décidément très vite pour Memphis Depay (27 ans). Arrivé cet été, libre, en provenance de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais, qui a consenti des efforts financiers pour aider le club blaugrana à l'inscrire en Liga, s'est rapidement imposé comme le leader d'attaque de Ronald Koeman. Seulement, le natif de Mordrecht est, comme son équipe, rapidement rentré dans le rang.

La suite après cette publicité

Le Batave n'a pas pu éviter le limogeage de son compatriote, fervent acteur de son arrivée. Il a vu débarquer Xavi sur le banc de touche alors qu'il était blessé. Un timing malheureux qui l'a empêché de se montrer sous son meilleur jour et qui a permis à d'autres éléments offensifs (Nico, Jutgla, Abde par exemple) de se mettre en évidence, prenant ainsi de l'avance sur lui.

L'Ajax pense aussi à lui

Hasard ou coïncidence, son nom commence à circuler dans les gazettes de transferts. D'abord, il a été cité comme potentielle monnaie d'échange avec la Juventus dans l'opération Alvaro Morata (28 ans). Ces dernières heures, il se murmure en Italie, chez TMW notamment, que l'Ajax travaille à sa possible arrivée en prêt. À la lutte pour le titre en Eredivisie, toujours en lice en Coupe des Pays-Bas et qualifié pour les 8es de finale de C1 (contre Benfica), le club néerlandais a des arguments sportifs sérieux à faire-valoir.

De son côté, économiquement, le Barça pourrait voir d'un bon œil un départ de l'ancien Gone, toujours dans le souci d'alléger sa masse salariale. Toutefois, avec la blessure d'Ansu Fati (19 ans), certainement absent au moins six semaines, et l'imbroglio Ousmane Dembélé (24 ans), qui pourrait être mis de côté toute la seconde partie de saison, les Culés auront besoin de forces vives en attaque. Nouveau dilemme en vue pour Joan Laporta et ses équipes.