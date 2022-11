OM : le départ de Gerson se précise !

La suite après cette publicité

Les heures de Gerson à Marseille semblent comptées. Il se pourrait même que le milieu de terrain s'en aille bien plus vite que prévu, avant le mercato d'hiver et peut-être même avant la Coupe du monde à en croire les dernières informations de Globo. D'après le média brésilien, Flamengo et l'OM sont en discussions avancées pour faire revenir le joueur. Ils en seraient même à finaliser le deal et à fixer le prix d'achat.

Preuve que le Mengão est bien décidé à faire revenir Gerson, un an et demi seulement après l'avoir vendu 20 M€ aux Phocéens, il a fait la demande de ne pas convoquer l'international pour la prochaine rencontre face à l'AS Monaco, dimanche soir pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 (coup d'envoi 20h45), la dernière avant le Mondial. En d'autres termes, tout peut aller très vite dans cette affaire.

Un départ encore plus rapide que prévu ?

Gerson a peut-être déjà disputé ses dernières minutes sous le maillot olympien contre l'OL dimanche soir. La rapidité peut surprendre, moins le départ du Brésilien, qui depuis le début de la saison n'est devenu qu'une solution de remplacement dans l'esprit d'Igor Tudor. Le milieu offensif avait pourtant conclu le précédent exercice sur une bonne note après des débuts poussifs sous les ordres de Jorge Sampaoli.

L'élimination de toutes compétitions européennes n'a pas arrangé les choses non plus, la direction marseillaise a besoin de faire un peu de vide dans son effectif et la vente de Gerson ferait du bien. Le père du principal protagoniste avait déjà déclaré dans la presse qu'un départ était souhaitable pour retrouver du temps de jeu. Reste tout de même à s'entendre, car l'OM ne fera pas une croix sur 20 M€.