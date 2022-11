L'OM a fixé un prix étonnant pour Gerson

La suite après cette publicité

Gerson a tout perdu. Ou presque. Titulaire l'an dernier sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Brésilien a été l'un des grands perdants du changement d'entraîneur cet été. En effet, Igor Tudor ne semble pas être un grand fan du joueur âgé de 25 ans. Les deux hommes, qui avaient déjà eu un accrochage cet été, ne sont plus sur la même longueur d'onde. Cette saison, Gerson a ainsi joué 13 rencontres toutes compétitions confondues, dont 8 en tant que titulaire. Mais il faut préciser qu'il ne l'a été qu'une seule fois durant les 4 matches auxquels il a participé au mois d'octobre.

Le Brésilien a perdu gros

L'ancien de Flamengo, qui n'a pas été utilisé sur certaines parties, n'a également joué aucune rencontre en intégralité cette saison. Dans une situation délicate, Gerson a appris une mauvaise nouvelle hier. Il n'a pas été retenu dans la liste de Tite afin de participer à la Coupe du monde au Qatar. Un terrible coup sur la tête du Brésilien qui fait les frais de sa situation à l'OM. De quoi l'agacer, lui qui est ouvert à un départ cet hiver. Son père et agent, Marcao, avait d'ailleurs tapé du poing sur la table le 24 octobre dernier, alors qu'il restait encore un espoir pour que son fils soit présent avec la Seleção.

« Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer.» Mais cette sortie médiatique n'a pas changé la situation du joueur, dont le départ avait été réclamé par son paternel lors de cette même interview à L'Equipe.

L'OM veut au moins 20 millions d'euros

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi.» Et la tension n'a pas dû redescendre car depuis cet entretien Gerson n'a joué que 2 fois (19 minutes contre Strasbourg, 1 minute contre l'OL). Le point de non-retour semble donc avoir été atteint et un départ cet hiver est inéluctable.

Selon La Provence, le clan Gerson discute avec Séville. Un club où officie Jorge Sampaoli, qui a soufflé son nom à sa direction. Le coach argentin, grand fan du joueur, aimerait le faire venir et le relancer. Une belle porte de sortie donc pour le Brésilien. Toutefois, les Andalous vont devoir convaincre l'OM. La Provence précise, en effet, que Pablo Longoria et Javier Ribalta n'ont pas été contactés et qu'en cas de départ, les Marseillais réclameront au moins 20 millions d'euros. Ce qui est beaucoup pour un élément qui ne joue pas, même s'il reste jeune et qu'il a du talent et du potentiel. Il reste à savoir si Séville sera prêt à payer ce prix-là pour le joueur sous contrat jusqu'en 2026. Ce qui ne semble pas être le cas. Un nouveau combat débute pour Gerson, qui a perdu gros en quelques mois.