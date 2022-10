Mercato OM : le coup de pression du père de Gerson à Pablo Longoria

Véritable pilier de l'Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson ne semble plus rentrer dans les plans de son nouvel entraineur, Igor Tudor. Avec seulement onze petites apparitions dont huit titularisations toutes compétitions confondues sous les couleurs marseillaises cette saison (pour 523 minutes de jeu), le Brésilien semble être dans une impasse. Pire, le milieu de terrain n'a plus disputé la moindre rencontre depuis la défaite face à Ajaccio, le 8 octobre dernier. Une situation très difficile que ne supporte plus son père Marcao. Ce dernier, qui est aussi accessoirement son agent, s'est emporté contre le traitement que réserve le club phocéen à son fils.

Selon lui, Gerson ne mérite pas d'être traité de la sorte. « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer » a-t-il déclaré à nos confrères de L'Equipe. La solution, selon son père et agent, serait alors d'aller voir ailleurs le plus rapidement possible afin de retrouver le temps de jeu qu'il mérite.

Vers un départ de Gerson lors du prochain mercato hivernal

Continuant sur sa lancée, Marcao s'est donc exprimé sur le potentiel départ de son fils lors de la prochaine fenêtre des transferts. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi » a affirmé le père de Gerson dans les colonnes du quotidien sportif. Un véritable coup de pression destiné aux dirigeants olympiens.

Contacté à ce sujet par nos confrères, Pablo Longoria a répondu sobrement ne pas être en contact actuellement avec Marcao. Le président marseillais en a aussi profité pour confirmer que seul le travail du milieu de terrain lui permettrait de retrouver sa place au sein de l'effectif phocéen. « C'est un top joueur qui doit travailler pour récupérer sa place et est capable de retrouver son niveau de la saison dernière » s'est défendu l'homme fort de l'Olympique de Marseille. Les prochaines semaines seront donc décisives dans ce dossier.