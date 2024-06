PSG : Layvin Kurzawa se sent en danger à Paris

Ce dimanche, Layvin Kurzawa a tout déballé avec le Paris Saint-Germain. Ayant annoncé son départ du club de la capitale il y a quelques semaines, le défenseur gauche va donc tourner une page de neuf années avec le PSG. Une fin d’expérience qui ne va pas déplaire à l’intéressé qui a dégoupillé sur plusieurs médias sur ses dernières années avec Paris. Interrogé sur plusieurs axes de son expérience en Ile-de-France, l’international français a expliqué qu’il se sentait en danger dans la capitale et a expliqué ce qu’il attendait pour la suite de sa carrière :

«Je suis ouvert à tout, note Layvin Kurzawa. L’argent, ce n’est pas la priorité. J’ai besoin d’un vrai projet sportif et d’un endroit où avec ma famille, on se sentira en paix. J’aimerais avoir une vie tranquille. J’ai connu la paix à Londres, on pouvait sortir au parc sans être entourés de personnes malintentionnées. À Paris, je suis obligé d’avoir de la sécurité tout le temps devant chez moi. En neuf ans, on a essayé de nous cambrioler trois fois. Ce n’est pas une vie», a notamment lancé l’intéressé dans un entretien accordé à L’Equipe.