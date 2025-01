Premier League : Arsenal renverse Brentford et reste dauphin de Liverpool

Pas de répit pour le football anglais en cette période de fêtes de fin d’année. La 19ème journée de Premier League offrait une jolie affiche entre Brentford et Arsenal ce mercredi soir sur la pelouse du Gtech Community Stadium. À domicile, les Bees s’organisaient dans un 4-2-3-1 avec Mark Flekken qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Mads Roerslev, Nathan Collins, Sepp van den Berg et Keane Lewis-Potter. Vitaly Janelt et Christian Norgaard se retrouvaient dans l’entrejeu. Yegor Yarmoliuk, Mikkel Damsgaard et Yoane Wissa accompagnaient Bryan Mbeumo en attaque. De leur côté, les Gunners s’articulaient dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. L’entrejeu était assuré par Thomas Partey, Mikel Merino et Martin Odegaard. Devant, Gabriel Jesus prenait la pointe de l’attaque avec Ethan Nwaneri et Gabriel Martinelli à ses côtés.

En première période, tout s’est rapidement emballé. En effet, Mikkel Damsgaard a su parfaitement décaler sur la droite de la surface Bryan Mbeumo. Ce dernier a fixé Riccardo Calafiori, provoqué et armé un tir croisé qui s’est logé sur la droite du but de David Raya qui avait bien du retard (13e, 1-0). Les Bees n’ont pas perdu de temps et ont sonné les Gunners rapidement. Les joueurs de Mikel Arteta ont bien cru avoir réagi avec cette double occasion. Sur un coup franc de Martin Ødegaard vers l’axe de la surface de Brentford, Thomas Partey a contrôlé et enchaîné avec un tir d’abord contré. La sphère est revenue sur la gauche de la surface où Ethan Nwaneri a frappé, mais Keane Lewis-Potter a repoussé (27e). Par la suite, lancé dans son couloir gauche, Keane Lewis-Potter a repiqué vers la surface et armé un tir qui a été dévié par David Raya, mais ce dernier a finalement sauvé le danger devant sa ligne (28e). Brentford est passé proche de doubler la mise. Peu avant la pause, Arsenal a rebondi. Suite à un cafouillage à l’entrée de la surface de Brentford, Thomas Partey a frappé fort vers la droite du but où Mark Flekken a repoussé. Gabriel Jesus a bien suivi puis conclu d’un coup de casque en passant dans le dos de Sepp van den Berg (29e, 1-1).

Les Gunners déroulent !

Au cours de la seconde mi-temps, Arsenal a enchaîné dès le retour des vestiaires. Sur un corner tiré sur la droite par Ethan Nwaneri vers le but de Brentford. Mark Flekken, gêné par William Saliba, a repoussé dans l’axe où Gabriel Jesus a surgi pour déclencher un tir qui a été contré par Sepp van den Berg. Mikel Merino a suivi et bien conclu, permettant ainsi aux Londoniens de prendre l’avantage pour la première fois de la rencontre (50e, 1-2). Les Gunners ont su faire preuve de ressource pour se relancer. Sur la droite, Ethan Nwaneri a centré devant la surface de Brentford vers le but de Mark Flekken. Nathan Collins a mal repoussé dans l’axe. Gabriel Martinelli était encore présent pour bien suivre et conclure sur la droite du but (53e, 1-3). C’est le cinquième but de l’ailier brésilien en Premier League cette saison. A l’heure de jeu, Arsenal savourait son avantage avec une longue séquence de possession. Mené au score et sonné, Brentford se devait absolument de montrer bien plus s’il souhaitait limiter la casse.

A l’approche de la dernière demi-heure, Brentford n’arrivait plus vraiment à se montrer dangereux, tandis qu’Arsenal maîtrisait le tempo en se montrant toujours aussi entreprenant. Sur la gauche, Gabriel Martinelli a débordé, est rentré dans la surface et a servi en pleine course Gabriel Jesus dont le tir est passé à gauche des buts de Mark Flekken (60e). Une nouvelle longue séquence de possession pour Arsenal a ensuite eu lieu. Les Gunners parvenaient à s’installer dans le camp de Brentford (67e). Brentford faisait tourner le ballon, autour de la surface d’Arsenal sans parvenir à y entrer (71e). L’entraîneur Thomas Frank a tenté un quadruple changement avec les entrées de Kim Ji-Soo, Paris Maghoma, Mathias Jensen et Kevin Schade (76e), ce qui n’a peu grand effet (1-3). Au classement, Arsenal repasse devant Notthingham Forest et redevient le dauphin de Liverpool en campant à la 2ème position, tandis que Brentford scrutait toujours le ventre mou du championnat avec cette 12ème place. Le weekend prochain, les Gunners se déplaceront à Brighton. Les Bees tenteront de piquer au vif Southampton, lors de la 20ème journée de Premier League.