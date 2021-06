Vers une année sabbatique pour Antonio Conte ?

Après avoir quitté l’Inter Milan juste après son titre de champion d’Italie, Antonio Conte (51 ans) ne manque pas de prétendants. Si lui aurait aimé rester à l’Inter Milan, il continue d’étudier les propositions qui lui sont faites. Lors d’un entretien pour Radio Rai, il a expliqué ne pas être pressé, et même être prêt à ne pas rejoindre un club dès cet été.

« Une année sabbatique ? Ce sera une année au cours de laquelle j'essaierai d'étudier et de continuer à approfondir certaines situations. Je veux tirer le meilleur parti de cette situation indésirable. Mais ce n'est pas grave, j'en profiterai pour être avec ma famille et pour regarder le football, qui évolue et avance toujours. »