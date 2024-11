Mercato : le FC Barcelone lâche ses vérités sur Erling Haaland et Viktor Gyökeres

Premier du classement de Liga et bien positionné en Ligue des Champions, le FC Barcelone réalise un excellent début de saison. Et les Blaugranas le doivent en partie à Robert Lewandowski. À 36 ans, le Polonais est sorti de sa torpeur depuis l’arrivée d’Hansi Flick. Meilleur buteur provisoire de la Liga, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich affiche 19 buts et 2 passes décisives en 17 matches, toutes compétitions confondues.

Le Barça profite donc de la seconde jeunesse de son attaquant, mais il va bientôt devoir penser à sa succession. Lewandowski n’est plus tout jeune et son contrat se termine en 2026. Cependant, Deco a profité d’une interview accordée à Mundo Deportivo pour assurer que la succession du Polonais n’était pas encore à l’ordre du jour en Catalogne. « Ce n’est pas une priorité, car nous devons nous concentrer sur cette saison. Bien sûr, nous devons travailler pour l’avenir, mais si nous travaillons davantage sur l’avenir, nous oublions le présent. Nous devons penser à ce que nous devons faire maintenant et non à ce que nous devons faire dans le futur, car ce qui se passe cette saison peut conditionner l’avenir », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Le Barça se concentre sur Lewandowski

« Je pense qu’il est très difficile de trouver un attaquant comme Robert de nos jours. Il y en a un ou deux de ce niveau. Peut-être Haaland ou un autre. Il n’y en a pas beaucoup de ce niveau. Mais nous n’allons pas nous attacher à trouver un attaquant pour l’instant, car nous allons d’abord nous concentrer sur ce que Robert peut faire. » Sa réponse n’a pas suffi pour autant à calmer les ardeurs du média pro Barça. En clair, MD a voulu savoir si le Barça ambitionnait un jour de se positionner réellement sur un Erling Haaland, dont les envies d’ailleurs et surtout d’Espagne sont souvent évoquées de l’autre côté de la Manche. Mais face à cette relance, Deco s’est montré très prudent.

« Nous devons d’abord savoir si Haaland est ce que nous voulons pour l’avenir. Nous ne le savons pas encore. Pour l’instant, nous ne voulons pas de numéro neuf. Nous avons Robert. Nous ne prévoyons rien avec un neuf. Lorsque le moment sera venu de prendre une décision, et je dois le faire parce que c’est moi qui dirige le club, nous étudierons les différentes options. Mais je ne pense pas que ce soit le moment de parler d’un joueur », a-t-il indiqué, avant d’évoquer l’autre attaquant le plus coté d’Europe, le Suédois du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres. « C’est un bon joueur, il marque des buts depuis longtemps au Portugal, nous le connaissons aussi bien que d’autres, mais ce n’est pas notre priorité pour le moment et nous ne cherchons pas un neuf pour remplacer Robert ». Le message est passé.