Le Fenerbahçe s’offre Diego Carlos !

Si le mercato d’Aston Villa est surtout agité par l’avenir de Jhon Durán, les Villans viennent d’enregistrer ce qui est déjà leur troisième départ cet hiver. Après Jaden Philogene et Lewis Dobbin, c’est Diego Carlos qui s’apprête à quitter Villa Park. Et c’est du côté de Fenerbahçe que le Brésilien va poursuivre sa carrière. Il y a signé un contrat de 3 ans et demi, tandis que le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe cette saison, Diego Carlos n’a connu que 8 titularisations en 17 matchs de Premier League. Arrivé en Angleterre à l’été 2022 en provenance du FC Séville, le joueur formé à São Paulo va donc découvrir un nouveau championnat avec l’équipe coachée par José Mourinho.