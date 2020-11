Le prix auquel le PSG va être contraint de vendre Neymar, Harry Kane se fait voler 111.000€ par un gang

La suite après cette publicité

Le Barça repart à la conquête de Neymar

En Espagne, la saison 3 d'un retour de Neymar au FC Barcelone bat son plein. Le Brésilien fait la Une de Sport ce matin qui annonce que le Barça veut récupérer son ancien joueur pour «100 M€», l'été prochain. Selon le journal catalan, «le PSG serait obligé de baisser le prix de sa star si celui-ci continue à refuser de renouveler son contrat» qui court jusqu'en 2022. «Le Barça ne pourrait envisager son arrivée que s'il parvenait à conclure la vente de certains de ses joueurs importants.» La faisabilité de l'opération dépendrait aussi de la nouvelle direction qui ne sera connue qu'en janvier 2021. Le club blaugrana aura donc tout le temps de mettre en place son plan d'action pour récupérer la star brésilienne… La suite au prochain épisode. Du côté de Madrid, AS met en avant le retour au premier plan de Luka Modric. Alors que l'effectif merengue est touché par une vague de blessures, «le Croate va avoir un rôle important à jouer dans les prochaines semaines», notamment contre Villarreal en Liga et lors du match décisif face à l'Inter en Ligue des Champions.

Le vol rocambolesque de la voiture d'Harry Kane

On traverse la Manche où c'est une histoire hors du commun que nous rapporte le Sun sur sa couverture. Harry Kane a été victime d'un vol à plus de 110 000 €. En effet, le capitaine de l'Angleterre a été la cible d'un gang qui sévit à Londres ces derniers mois. Celui-ci s'est attaqué à la voiture de luxe de l'attaquant de Tottenham, un Range Rover d'une valeur de 111 000 € rapporte le tabloïd. Les voleurs sont passés à l'action en pleine journée après avoir suivi le buteur anglais pendant plusieurs jours. «Ils ont utilisé un appareil électronique pour ouvrir la voiture avant de la voler à l'extérieur d'une adresse à Chingford, dans l'est de Londres.» Les enquêteurs ont déjà signifié à Kane que «sa voiture ne serait probablement jamais retrouvée…» Un véritable film d'action qui a choqué l'attaquant des Spurs. C'est d'ailleurs le troisième joueur de Tottenham qui subit un vol ces derniers mois après Dele Alli et Jan Vertonghen. L'autre actualité en Angleterre, c'est le test positif à la Covid-19 de Mohamend Salah qui fait la Une du Times ce matin. L'Egyptien est rentré au pays ces derniers jours et a participé à un mariage et c'est là qu'il aurait attrapé le virus. Une nouvelle qui n'arrange pas les affaires de Liverpool et de Jürgen Klopp dont l'effectif est décimé par les blessures.

La Juve veut s'attaquer au dossier David Alaba

On termine ce tour de la presse en Italie avec là aussi du mercato qui s'affiche en couverture de Tuttosport. Selon le quotidien turiniois, la Juventus va se lancer à l'assaut de David Alaba. Le polyvalent défenseur autrichien ne renouvellera pas son contrat avec le Bayern Munich qui arrive à échéance en fin de saison et la Vieille Dame compte bien en profiter. Comme le titre le journal, «le mercato commencera par Alaba ! La liste de Paratici est prête pour janvier et la saison prochaine. Priorité à la défense avec pour objectif principal le défenseur autrichien du Bayern», écrit le quotidien. «Mais les milieux de terrain sont également observés avec attention : Houssem Aouar reste le favori à ce poste.» De son côté la Gazzetta dello Sport estime qu'Andrea Pirlo, l'entraîneur de la Juve, a enfin trouvé son équipe avec les retours de Matthijs de Ligt et Alex Sandro après la trêve internationale. «La Juve est née comme l'entraîneur le veut», écrit le journal au papier rose.