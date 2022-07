Aaron Hickey rejoint Brentford

Joli coup réalisé par Brentford. Les Bees ont officialisé le recrutement d'Aaron Hickey (20 ans), talentueux et prometteur latéral gauche qui évoluait à Bologne, en Serie A. Les pensionnaires du Brentford Community Stadium ont déboursé environ 16,5 M€ pour s'attacher les services de l'international écossais (4 sélections), qui était notamment courtisé par Arsenal ou encore Tottenham ces dernières semaines.

« Nous avons finalisé la signature du défenseur international écossais Aaron Hickey. Le joueur de 20 ans a rejoint The Bees depuis Bologne hier soir, vendredi 8 juillet, pour un montant non divulgué - sous réserve d'une autorisation internationale. Il a signé un contrat de quatre ans et s'entraînera avec nous ce matin alors que le compte à rebours se poursuit jusqu'à la nouvelle saison de Premier League », précise le communiqué de Brentford.

✍ We're delighted to confirm the arrival of Scotland international full-back Aaron Hickey on a four-year deal



Welcome to Brentford, Aaron



🗞 https://t.co/nontf56Zpv #WelcomeHickey pic.twitter.com/DGPfjNs5Jx