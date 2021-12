L’ASSE a plusieurs prétendants à son rachat

Alors que les candidats au rachat de l’AS Saint-Etienne avaient jusqu’au 8 novembre dernier pour formuler leur offre, le cabinet d’audit KMPG n’avait reçu aucune proposition satisfaisante. La vente du club est donc reportée et les Verts bénéficient de plusieurs prétendants. La société capital-risque Total Sports Investments LLP, qui a déjà visité les installations stéphanoises dimanche dernier après avoir assisté à la rencontre face au Paris Saint-Germain (1-3), continue de négocier et serait plutôt enclin à un rachat conditionné au maintien de l’ASSE en Ligue 1, comme l’indique L’Équipe.

Même chose pour Terrapin Partners, déjà intéressé en 2018, mais qui s’inquiète de la situation sportive actuelle, les Verts étant derniers à égalité de points avec Metz. Nouveau propriétaire du Genoa depuis septembre dernier, 777 Partners souhaite investir dans le championnat de France et s’est donc également positionné pour le rachat du club. Enfin, Smart Good Things, société spécialisée dans le "consum’action", la consommation écologique et solidaire, est en contact avec Roland Romeyer par le biais de son fondateur Serge Bueno. Déjà en partenariat avec Cœur-Vert, l’association de l'ASSE, il pourrait se rapprocher d’Olivier Markarian, dont le projet de rachat avait été repoussé par KMPG le 23 novembre dernier, et envoyer sa lettre d’intention prochainement.