ASSE : quatre nouveaux prétendants au rachat du club

Alors qu’aucune des propositions reçues par le cabinet d’audit KMPG pour le rachat de l’AS Saint-Etienne n’a donné satisfaction, les dirigeants des Verts ne s’inquiètent pas. En effet, la vente du club est seulement reportée, L’Équipe indique que quatre nouveaux candidats ont émergé. Parmi eux on retrouve Terrapin Partners, déjà intéressé en 2018, qui n’a pas encore fait d’offre en raison de la situation sportive (l’ASSE est 19e de Ligue 1).

La suite après cette publicité

Mais l’espoir de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer réside dans un autre prétendant, dont l’identité n’a pas été révélée, mais qui fait partie du classement Forbes des plus grandes fortunes du monde. Ce dernier aurait adressé une lettre d’intention aux dirigeants stéphanois et correspondrait au fameux « milliardaire » tant désiré par Bernard Caïazzo. En attendant, les Verts se présenteront jeudi devant la DNCG, mais ils sont plutôt sereins, le budget prévisionnel prévoit en effet que les comptes soient à l’équilibre en fin de saison. Cale passera par la vente de certains joueurs.