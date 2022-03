Les nombreuses clauses du très lucratif accord FC Barcelone-Spotify

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a enfin réglé le dossier de la succession de Rakuten. Comme cela était pressenti, le club catalan a officialisé mardi soir sa collaboration avec le géant du streaming musical Spotify. Pour accoler son nom au Camp Nou, apparaitre sur le devant des maillots des équipes masculines et féminines ainsi que sur les tuniques d’entraînement, la firme suédoise aurait accepté de débourser 280 M€ sur quatre ans, soit 70 M€ par saison.

Toutefois, le Barça n’a pas indiqué le moindre détail financier de cet accord dans son communiqué. En Catalogne, certains médias assurent que les deux parties se sont entendues sur une clause de confidentialité jusqu’au vote des socios à l’assemblée générale. Néanmoins, ce genre de détail ne reste jamais confidentiel très longtemps. D’ailleurs, Mundo Deportivo a publié ce jeudi les dessous de l’affaire et plus précisément la répartition des paiements (le montant global de 280 M€ a été confirmé).

Spotify a prévu plusieurs options

Ainsi, le Barça touchera 57,5 M€ par an pour afficher le nom de Spotify sur les tuniques des équipes masculines et féminines et 5 M€ pour les tenues d’entraînement. Mais ce n’est pas tout. Un bonus annuel de 2,5 M€ serait également prévu en cas de « bonne activation (médiatique) du partenariat ». Et si Spotify estime que son partenariat avec le Barça n’est pas rentable, une clause lui permettra de revendre l’espace disponible sur le devant des maillots à une autre marque après la troisième année de contrat.

Pour être autorisée à renommer l’antre culé en Spotify Camp Nou, la firme scandinave versera 5 M€ par saison… mais pendant 6 ans, alors que la durée du contrat annoncée est de quatre ans. 5 M€, le montant peut paraitre ridicule vu le statut du Barça. Sauf que MD rappelle que le Camp Nou va bientôt être en travaux et donc indisponible. Résultat : la publicité pour Spotify sera moindre. L’entreprise suédoise aurait donc la possibilité d’activer une option lui permettant de prolonger le contrat naming de 15 ans en échange d’une somme annuelle estimée entre 15 et 20 M€.