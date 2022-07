Jack Wilshere quitte Aarhus librement

Arrivé au Danemark en février dernier du côté d'Aarhus, le milieu anglais de 30 ans Jack Wilshere n'a pas crevé l'écran. Disputant 14 matches pour 0 but et 2 offrandes avec l'équipe première, l'ancien d'Arsenal a tout simplement déçu et a évité de peu la relégation avec son équipe.

Le club danois a annoncé qu'il partait à l'issue de son contrat : «il est maintenant clair que Jack Wilshere ne continuera pas à l'AGF après l'expiration de son contrat il y a une semaine. Nous remercions Jack pour ses efforts pendant son séjour à l'AGF et lui souhaitons bonne chance pour la suite de son voyage.»