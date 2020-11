FC Barcelone : bientôt la dernière chance de Samuel Umtiti

La carrière de Samuel Umtiti avance au ralenti depuis presque deux ans maintenant. Lui qui avait su s'imposer au FC Barcelone puis en équipe de France a tout perdu en raison de ses blessures à répétition. D'élément important à celui d'indésirable, son statut s'est effondré. Le club catalan aurait bien aimé le vendre lors des derniers marchés des transferts pour se donner un peu d'air financièrement, mais aucun club n'a déboulé pour venir relancer l'international français âgé désormais de 27 ans.

La suite après cette publicité

Où en est-il aujourd'hui ? Il se retape toujours et se rapproche de l'équipe première, lui qui n'a plus joué depuis le 27 juin dernier face au Celta Vigo. Il y a deux semaines, l'entraîneur Ronald Koeman expliquait qu'Umtiti ne pouvait pas encore participer à l'intégralité d'une séance d'entraînement, ce qui en dit long sur le travail à effectuer. Pour Umtiti, le plus difficile restera peut-être de convaincre son coach néerlandais.

Koeman attend de voir si Umtiti est fiable

Koeman ne semblait pas enclin à faire confiance au défenseur gaucher en début de saison, comme l'explique Mundo Deportivo. Le Barça espérait lui trouver un point de chute, sans succès. Logiquement passé derrière Ronald Araujo dans la hiérarchie puisqu'indisponible, le Français pourrait avoir une chance d'ici le mercato hivernal. Car le Barça va enchaîner 11 matches jusqu'à la trêve (8 en Liga et 3 en Ligue des Champions) et il sera difficile de ne s'appuyer que sur 3 défenseurs centraux durant cet infernal enchaînement.

Samuel Umtiti n'a jamais été aussi proche de retrouver une forme physique lui permettant de jouer et il pourrait donc obtenir du temps de jeu au cours du prochain mois, si aucune rechute ne vient le perturber, bien évidemment. Une sorte de dernière chance pour le joueur formé à l'OL, qui sera testé par son entraîner et de nouveau poussé vers la sortie en janvier prochain si ce dernier n'est pas convaincu. Le recrutement d'un défenseur central lors du mercato hivernal (Eric Garcia est toujours désiré) est d'ailleurs déjà érigé comme une priorité.