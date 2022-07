Arsenal : Mikel Arteta souhaite encore recruter

Après une belle performance face à Chelsea en match amical (4-0) et un recrutement important, Mikel Arteta souhaite poursuivre son œuvre durant ce mercato estival. Après les achats de Gabriel Jesus, Marquinhos, Fabio Vieira, Oleksandr Zinchenko et Matt Turner, les Gunners flambent sur le marché des transferts.

Le technicien espagnol de 40 ans souhaite améliorer la qualité de son effectif, selon l'Evening Standard. Le manager d'Arsenal est vigilant sur son effectif, notamment à cause des nombreuses blessures (Fabio Vieira, Emile Smith Rowe, Kieran Tierney et Takehiro Tomiyasu). D'autre part, l'ancien joueur du PSG (2001-2002) ne s'emballe pas malgré cette large victoire face aux Blues : « Il y avait beaucoup de points positifs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, beaucoup, beaucoup mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui et nous devons continuer à nous améliorer en tant qu'équipe. »