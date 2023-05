Fribourg : Mark Flekken rejoint Brentford

Fribourg a confirmé le transfert de Mark Flekken en Premier League. Le gardien néerlandais a rejoint le club allemand en 2018 en provenance du MSV Duisbourg en tant que deuxième option dans les cages. Peu à peu, il s’est finalement imposé comme un titulaire solide. Le joueur de 29 ans a fait 96 apparitions toutes compétitions confondues tout en devenant le capitaine adjoint lors de la saison dernière et de se faire une place dans la sélection des Pays-Bas. Après ses belles années en Allemagne, Mark Flekken rejoint donc l’Angleterre et la formation de Brentford plus particulièrement.

«J’ai vécu cinq années incroyablement intenses à Fribourg, avec des bas, comme ma grave blessure, et de nombreux hauts, comme les matchs de Ligue Europa, la finale de la Coupe d’Allemagne et de superbes performances en Bundesliga. Je tiens à remercier les responsables qui m’ont fait confiance et m’ont maintenu leur confiance au fil des années. Le temps passé à Fribourg m’a marqué et je suis reconnaissant d’avoir pu vivre cela en tant que sportif et en tant qu’être humain» a notamment confié le portier néerlandais avant de partir.

