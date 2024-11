Bayern Munich - PSG : les compositions probables

Cette fois, il y a urgence au Paris Saint-Germain. Vingt-cinquième du classement de la phase de ligue en C1, le club de la capitale se trouve virtuellement éliminé des barrages. Et pas de chance pour les hommes des Luis Enrique, leur calendrier est infernal. Ce soir, ils doivent l’emporter sur la pelouse du Bayern Munich, mais ils devront également affronter Manchester City. Deux chocs XXL en quatre matches qui peuvent largement plomber les desseins parisiens.

Condamnés à l’exploit en Bavière pour remonter au classement, même si une défaite ne serait pas éliminatoire, les champions de France en titre sont très attendus. Vont-ils enfin avoir du caractère face à un gros bras de la scène européenne après avoir coulé à l’Emirates face à Arsenal ? Difficile de le savoir avant le coup d’envoi. En attendant, ce qui est sûr, c’est que Luis Enrique devrait nous proposer un onze de départ très classique.

Du classique des deux côtés

Malgré les bonnes prestations du Russe Matvey Safonov, c’est bien Gianluigi Donnarumma qui devrait garder la cage francilienne. Devant lui, une défense à quatre habituelle composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et de Nuno Mendes. Dans l’entre-jeu, là encore pas de surprise. Le trio Warren Zaïre-Emery-Vitinha-João Neves devrait être aligné derrière une attaque emmenée par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé et où Kang-in Lee pourrait être titularisé aux dépens de Marco Asensio.

En face, Vincent Kompany devrait également sortir la grosse équipe. Dix-septième du classement, après deux victoires et deux défaites, le Bayern Munich a, lui aussi, besoin de se refaire la cerise, car les Bavarois visent le top 8. Kompany devrait donc aligner un onze type, même s’il ne pourra pas compter sur le Portugais Palhinha. Neuer sera bien là dans le but, avec Guerreiro, Upamecano, Kim-min Jae et Davies en défense. L’entrejeu devrait être composé de la paire Kimmich-Goretzka à la récupération. Sur les ailes, Olise et Coman avec Musiala dans le cœur du jeu et l’inévitable Kane en pointe.

