Bayern : agacé, Sadio Mané recadre un journaliste allemand

En difficulté avec le Bayern Munich, l’avenir de Sadio Mané en Bavière s’obscurcit. Déçue par ses prestations la saison dernière, la direction munichoise est ouverte à un départ de l’attaquant sénégalais et a déjà reçu des offres en provenance d’Arabie saoudite. Si Al Nassr est prêt à employer les grands moyens pour s’attacher ses services, le joueur de 31 ans compte lui poursuivre l’aventure dans le sud de l’Allemagne.

La suite après cette publicité

En plus de la pression par son club, l’ancien buteur de Liverpool n’est pas épargné par la presse allemande, surtout depuis l’affaire Leroy Sané qui a porté un coup fatal à son image de marque. De passage en zone mixte, un journaliste allemand a tenté de faire le point avec Sadio Mané sur son avenir, mais le principal intéressé n’était visiblement pas d’humeur à débattre sur son cas. « Vous me tuez tous les jours et vous voulez que je vous parle maintenant ? », a-t-il lâché.

À lire

Le Bayern Munich prévoit un contrat XXL pour Harry Kane